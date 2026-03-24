В музее Таганрога продлили необычную выставку старинных шкатулок и сундуков

До 19 апреля продлили выставку «Хранители историй: футляр, коробочка, сундучок» в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Экспозиция знакомит посетителей с предметами быта, которые использовались для хранения личных вещей в конце XIX – начале XX века.

Культура

Напомним, что основу выставки составили экспонаты из фондов Таганрогского музея-заповедника. Вниманию гостей представлены как миниатюрные футляры и изящные шкатулки, так и массивный дорожный сундук. Эти вещи помогали горожанам содержать в порядке элементы гардероба, украшения, косметику, парфюмерию, аптечные средства, инструменты для рукоделия, а также сладости и напитки. Многие предметы имеют местное происхождение и связаны с именами таганрогских ювелиров, кондитеров и провизоров, что позволяет лучше узнать историю города.

Выставка отражает вкусы и бытовые привычки таганрогских семей на рубеже столетий. Она будет интересна всем, кто увлекается историей повседневности и декоративно-прикладного искусства.

Посетить экспозицию можно по адресу: ул. Фрунзе, 80. Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по телефону: 8(8634) 61-43-33.

Ранее мы рассказали, что Чеховская библиотека Таганрога покажет издание об оперном театре при дворе Екатерины II.

Фото музея ВК

