До 19 апреля продлили выставку «Хранители историй: футляр, коробочка, сундучок» в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Экспозиция знакомит посетителей с предметами быта, которые использовались для хранения личных вещей в конце XIX – начале XX века.

Напомним, что основу выставки составили экспонаты из фондов Таганрогского музея-заповедника. Вниманию гостей представлены как миниатюрные футляры и изящные шкатулки, так и массивный дорожный сундук. Эти вещи помогали горожанам содержать в порядке элементы гардероба, украшения, косметику, парфюмерию, аптечные средства, инструменты для рукоделия, а также сладости и напитки. Многие предметы имеют местное происхождение и связаны с именами таганрогских ювелиров, кондитеров и провизоров, что позволяет лучше узнать историю города.

Выставка отражает вкусы и бытовые привычки таганрогских семей на рубеже столетий. Она будет интересна всем, кто увлекается историей повседневности и декоративно-прикладного искусства.

Посетить экспозицию можно по адресу: ул. Фрунзе, 80. Музей работает со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00. Справки по телефону: 8(8634) 61-43-33.

