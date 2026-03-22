Главная » Культура

Чеховская библиотека Таганрога покажет уникальное издание об оперном театре при дворе Екатерины II

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В преддверии Международного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта, Чеховская библиотека Таганрога приглашает ознакомиться с книгами о театре, вспомнить историю театрального искусства, имена и судьбы известных актеров, режиссеров и сценаристов, почувствовать атмосферу театральной жизни.

В отделе дореволюционных и ценных изданий посетителей библиотеки ждут настоящие сокровища. Среди них – издание «Театрократия», содержащее результаты многолетних разносторонних исследований оперного театра при дворе Екатерины II. В нем собраны художественные и исторические эскизы костюмов, партитуры, документы, многие из которых никогда ранее не публиковались.

Бережно хранятся дореволюционные альбомы «Солнца России» с фотографиями актеров Малого театра начала XX века, книга «Крепостные актеры» 1911 года, рассказывающая о драматических судьбах талантливых людей из крепостных крестьян, и многие другие ценные издания.

Об истории нашего Таганрогского театра, одного из старейших на юге России, можно узнать в Центре краеведческой информации. О том, как молодые актеры, выпускники Московского государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского, приехали в освобожденный город возрождать театральную сцену в 1944 году, и о лучших работах театра 40-60-х годов, рассказывается в книге Виктора Мартова «Легенда Чеховского театра». Читательский интерес также представляет юбилейное издание Марианны Григорян «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А. П. Чехова» с фотографиями автографов актеров и режиссеров, оставивших след в истории.

Это лишь малая часть книжного фонда библиотеки. Сотни книг о сцене и актерском мастерстве представлены в отделах «Городской абонемент» и «Центр универсального обслуживания».

Елена СМИРНОВА

Фото Марины Мамченко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог театр Чеховская библиотека
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru