Чеховская библиотека Таганрога покажет уникальное издание об оперном театре при дворе Екатерины II

В преддверии Международного дня театра, который ежегодно отмечается 27 марта, Чеховская библиотека Таганрога приглашает ознакомиться с книгами о театре, вспомнить историю театрального искусства, имена и судьбы известных актеров, режиссеров и сценаристов, почувствовать атмосферу театральной жизни.

В отделе дореволюционных и ценных изданий посетителей библиотеки ждут настоящие сокровища. Среди них – издание «Театрократия», содержащее результаты многолетних разносторонних исследований оперного театра при дворе Екатерины II. В нем собраны художественные и исторические эскизы костюмов, партитуры, документы, многие из которых никогда ранее не публиковались.

Бережно хранятся дореволюционные альбомы «Солнца России» с фотографиями актеров Малого театра начала XX века, книга «Крепостные актеры» 1911 года, рассказывающая о драматических судьбах талантливых людей из крепостных крестьян, и многие другие ценные издания.

Об истории нашего Таганрогского театра, одного из старейших на юге России, можно узнать в Центре краеведческой информации. О том, как молодые актеры, выпускники Московского государственного института театрального искусства имени А.В. Луначарского, приехали в освобожденный город возрождать театральную сцену в 1944 году, и о лучших работах театра 40-60-х годов, рассказывается в книге Виктора Мартова «Легенда Чеховского театра». Читательский интерес также представляет юбилейное издание Марианны Григорян «Таганрогский ордена «Знак Почета» театр имени А. П. Чехова» с фотографиями автографов актеров и режиссеров, оставивших след в истории.

Это лишь малая часть книжного фонда библиотеки. Сотни книг о сцене и актерском мастерстве представлены в отделах «Городской абонемент» и «Центр универсального обслуживания».

Елена СМИРНОВА

Фото Марины Мамченко