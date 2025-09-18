Музейное сообщество Таганрога выступает за сохранение авторского замысла при благоустройстве сквера «Клятва юности»

Сквер победил в голосовании по выбору общественных территорий Таганрога для благоустройства в 2026 году.

Сегодня представители Таганрогского музея-заповедника приняли участие в рабочем совещании, посвящённом обсуждению проекта предстоящего благоустройства сквера «Клятва юности».



Сквер победил в голосовании по выбору общественных территорий Таганрога для благоустройства в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Результаты голосования администрация Таганрога объявила в июне нынешнего года, а в конце августа на суд горожан вынесла проект будущего благоустройства.

Представленные эскизные варианты, предполагающие значительные изменения внешнего вида сквера, а значит, и всего пространственно-композиционного решения, вызвали беспокойство музейного сообщества. После основательного изучения вопроса – от возникновения идеи создания мемориала подпольщикам до воплощения её в жизнь – Таганрогский музей-заповедник направил обращение в адрес главы Таганрога Светланы Камбуловой.

В обращении отмечено, что «мемориал «Клятва юности», включающий в себя скульптурную композицию и элементы благоустройства, задумывался и был воплощён в жизнь как единая цельная композиция, с определёнными смысловыми нитями, с хорошо читаемым визуальным направлением, берущим начало от здания Чеховской гимназии, ориентированным на центральный вход в Городской парк и завершающимся у Вечного огня. <…> Ничто не должно закрывать юным героям символическую «дорогу в вечность». Отсюда и ступенчатые террасы с тырсовым природным покрытием, имитирующим землю, по которой твёрдо и непоколебимо идут в бессмертие юные герои-подпольщики». В этой связи «неуместно и странно» выглядят предложенные проектировщиками «многометровый пандус с поручнями, идущий от самой улицы Фрунзе» и «зигзагообразное решение спускающихся террасных площадок», нарушающие авторский замысел скульпторов В.П. и В.М. Грачёвых, архитектора Е.В. Пантелеймонова.



Вместо переформатирования пространства сквера музейщики полагают важным сосредоточиться на другом: реставрации скульптурной группы, восстановлении наружного освещения, приведении в порядок зелёных насаждений. Позицию директора Таганрогского музея-заповедника Елизаветы Липовенко, искусствоведа, заведующей музеем «Градостроительство и быт Таганрога» Марианны Григорян и архитектора, старшего научного сотрудника этого музея Натальи Бондаревой разделили и другие участники совещания – журналист, общественный деятель, эксперт в сфере реализации программы «Доступная среда» Михаил Андроник, общественные активисты и блогеры Александр Нанкин и Олег Фетисов, представитель движения ветеранов комсомола Александр Борисенко.

В частности, они предложили отказаться от сооружения пандуса от улицы Фрунзе, а для доступа маломобильных граждан использовать вход в сквер со стороны улицы Октябрьской. Для этого потребуется при замене тротуарной плитки устранить лишь несколько неровностей, имеющихся сегодня. Предложение не вызвало отторжения у Сергея Кузнецова, руководителя МКУ «Приморье» – муниципального учреждения, являющегося заказчиком будущего благоустройства сквера.



По словам Сергея Кузнецова, прозвучавшие пожелания и замечания будут по возможности учтены при корректировке проекта и в дальнейшей работе по благоустройству сквера «Клятва юности».

Пресс-служба Таганрогского музея-заповедника.