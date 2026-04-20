За час до полуночи 22 апреля таганрожцы могут загадывать желания — ожидается пик весеннего звездопада Лириды

Увидеть около 20 падающих звезд в час будет возможно при ясном небе.

В среду, 22 апреля, таганрожцы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды — одного из самых ярких весенних звездопадов. По прогнозам, максимальная активность придется на 23.00 по московскому времени, когда на небе можно будет увидеть до 20 «падающих звезд» в час.

Такой показатель достижим при идеальных условиях: вдали от городской засветки, при ясном небе и непрерывном наблюдении. На практике, особенно в городской черте, количество видимых «падающих звезд» будет меньше. Астрономы советуют выбрать для наблюдений 2–3 самых заветных желания — за час-полтора под открытым небом с большой вероятностью удастся заметить именно столько метеоров. Поток будет активен всю ночь вплоть до рассвета.

Пик Лирид традиционно бывает коротким и выраженным, поэтому в последующие дни интенсивность потока резко снизится, хотя отдельные метеоры можно будет наблюдать еще некоторое время. Следующая возможность загадать желание на «падающую звезду» представится уже 6 мая, когда на максимум выйдет метеорный поток η-Аквариды. Далее, вплоть до середины августа, значительных звездопадов не ожидается. В августе же наступит пик знаменитых Персеид — одного из самых мощных и зрелищных метеорных потоков года.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

звездопад новости Таганрог
