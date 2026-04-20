Главная » Новости Таганрога

Таганрогские спортсмены успешно выступили на областных соревнованиях по спортивному ориентированию

На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

На их счету четыре призовых места.

Спортсмены из Таганрога, представляющие Федерацию спортивного ориентирования (ФСО) города, успешно выступили на втором этапе «Весеннего Кубка КСО «Дон»» в Новошахтинске 19 апреля.

Соревнования прошли в сложных погодных условиях: начавшийся вскоре после старта сильный дождь сделал трассу скользкой и грязной, что потребовало от участников дополнительных усилий. Несмотря на это, все атлеты успешно преодолели свои дистанции.

По результатам состязаний призовые места в своих возрастных категориях заняли: Егор Матросов (третье место), Александр Матросов (второе место), Марина Малая (третье место) и Галина Огнева (второе место).

Фото: ВК «Таганрог спортивный»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости спорт Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru