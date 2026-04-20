Таганрогские спортсмены успешно выступили на областных соревнованиях по спортивному ориентированию

На их счету четыре призовых места.
Спортсмены из Таганрога, представляющие Федерацию спортивного ориентирования (ФСО) города, успешно выступили на втором этапе «Весеннего Кубка КСО «Дон»» в Новошахтинске 19 апреля.
Соревнования прошли в сложных погодных условиях: начавшийся вскоре после старта сильный дождь сделал трассу скользкой и грязной, что потребовало от участников дополнительных усилий. Несмотря на это, все атлеты успешно преодолели свои дистанции.
По результатам состязаний призовые места в своих возрастных категориях заняли: Егор Матросов (третье место), Александр Матросов (второе место), Марина Малая (третье место) и Галина Огнева (второе место).
Фото: ВК «Таганрог спортивный»
