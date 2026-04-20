Таганрогские спортсмены успешно выступили на областных соревнованиях по спортивному ориентированию

Спортсмены из Таганрога, представляющие Федерацию спортивного ориентирования (ФСО) города, успешно выступили на втором этапе «Весеннего Кубка КСО «Дон»» в Новошахтинске 19 апреля.

Соревнования прошли в сложных погодных условиях: начавшийся вскоре после старта сильный дождь сделал трассу скользкой и грязной, что потребовало от участников дополнительных усилий. Несмотря на это, все атлеты успешно преодолели свои дистанции.

По результатам состязаний призовые места в своих возрастных категориях заняли: Егор Матросов (третье место), Александр Матросов (второе место), Марина Малая (третье место) и Галина Огнева (второе место).

Фото: ВК «Таганрог спортивный»