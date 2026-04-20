В Таганроге выявлен незаконный спил дерева в одном из городских переулков

В городе зафиксирован случай незаконной вырубки деревьев на улице 22-й переулок, дом 116. Информация об этом поступила сегодня, 20 апреля, специалистам МКУ «Благоустройство».

Специалисты учреждения вместе с коллегами из отдела по охране окружающей среды и правоохранителями оперативно выехали на место для проверки. В итоге факт подтвердился. В ходе осмотра было установлено, что лица, проводившие работы, не имели на это необходимых разрешительных документов.

В отношении виновных уже начата процедура привлечения к административной ответственности. Ситуация находится на контроле у полиции, говорится в сообщении. В МКУ «Благоустройство» таганрожцам напомнили, что любые работы, связанные с уходом за деревьями, включая их обрезку или спил, требуют обязательного согласования и получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке. Самовольные действия могут повлечь за собой ответственность.

Фото: МКУ «Благоустройство»