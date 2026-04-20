Главная » Новости Таганрога

В Таганроге выявлен незаконный спил дерева в одном из городских переулков

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Данный факт находится на контроле полиции, виновные привлекаются к отвественности.

Новости Таганрога

В городе зафиксирован случай незаконной вырубки деревьев на улице 22-й переулок, дом 116. Информация об этом поступила сегодня, 20 апреля, специалистам МКУ «Благоустройство».

Специалисты учреждения вместе с коллегами из отдела по охране окружающей среды и правоохранителями оперативно выехали на место для проверки. В итоге факт подтвердился. В ходе осмотра было установлено, что лица, проводившие работы, не имели на это необходимых разрешительных документов.

В отношении виновных уже начата процедура привлечения к административной ответственности. Ситуация находится на контроле у полиции, говорится в сообщении. В МКУ «Благоустройство» таганрожцам напомнили, что любые работы, связанные с уходом за деревьями, включая их обрезку или спил, требуют обязательного согласования и получения соответствующего разрешения в установленном законом порядке. Самовольные действия могут повлечь за собой ответственность.

Фото: МКУ «Благоустройство»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

благоустройство новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru