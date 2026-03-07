В музее Таганрога музыканты исполнят джазовые версии испанской классики

В Таганроге состоится джазовый вечер, посвященный испанской культуре. 15 марта в Литературном музее А.П. Чехова коллектив R.K.QUINTET представит программу «По страницам испанской музыки: джазовые версии».

В рамках литературно-музыкальной встречи гости услышат оригинальные трактовки джазовых стандартов, вдохновленные испанскими мотивами, а также смелые интерпретации классики испанской эстрады и авторские композиции. Выступят музыканты: Рудольф Куркчиян (вокал, мелодика), Кристина Выходцева (фортепиано), Александр Бобров (саксофон), Юрий Подкользин (бас-гитара) и Иван Бордунов (барабаны).

Мероприятие начнется в 17.00 по адресу: ул. Октябрьская, 9. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8634) 61-14-66 и 8-999-692-04-53.

Ранее мы рассказали, что 17 марта во Дворце Алфераки Таганрога ансамбль народных инструментов «Тамбов» представит историко-музыкальную программу «Ритмы весны: от язычества до современности».

Фото из архива