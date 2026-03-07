Главная » Культура

В музее Таганрога музыканты исполнят джазовые версии испанской классики

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Таганроге состоится джазовый вечер, посвященный испанской культуре. 15 марта в Литературном музее А.П. Чехова коллектив R.K.QUINTET представит программу «По страницам испанской музыки: джазовые версии».

Культура

В рамках литературно-музыкальной встречи гости услышат оригинальные трактовки джазовых стандартов, вдохновленные испанскими мотивами, а также смелые интерпретации классики испанской эстрады и авторские композиции. Выступят музыканты: Рудольф Куркчиян (вокал, мелодика), Кристина Выходцева (фортепиано), Александр Бобров (саксофон), Юрий Подкользин (бас-гитара) и Иван Бордунов (барабаны).

Мероприятие начнется в 17.00 по адресу: ул. Октябрьская, 9. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(8634) 61-14-66 и 8-999-692-04-53.

Ранее мы рассказали, что 17 марта во Дворце Алфераки Таганрога ансамбль народных инструментов «Тамбов» представит историко-музыкальную программу «Ритмы весны: от язычества до современности».

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура Литературный музей музыкальный вечер новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru