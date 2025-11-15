Главная » Культура

В музее Таганрога будет играть камерный оркестр

Историко-краеведческий музей (Дворец Алфераки) и муниципальный камерный оркестр Таганрога приглашают 28 ноября на историко-музыкальный вечер «Последняя осень императора».

Правление Александра I (1801-1825) – блистательная страница в отечественной истории. Император усовершенствовал систему управления государством, провёл успешную реформу образования. Победа над Наполеоном принесла России наибольшее влияние в Европе.

Благодаря поддержке Александра I Таганрог стал центром градоначальства, был создан таганрогский таможенный округ. У города появились Коммерческий суд, Строительный комитет, гимназия, герб. Непосредственно развития Таганрога касался 31 указ государя – никто из правителей не оказывал такого значительного внимания нашему городу.

Таганрог 200 лет назад стал резиденцией Александра I и местом, где 19 ноября (по новому стилю – 1 декабря) 1825 года прервался его земной путь.

О таганрогском периоде в жизни Александра I на историко-музыкальном вечере расскажет старший научный сотрудник Историко-краеведческого музея Алла Цымбал. Для гостей прозвучат произведения русских и европейских композиторов: Евстигнея Фомина, Георга Фридриха Генделя, Франца Шуберта, Яна Сибелиуса и других известных мастеров. Классику исполнит муниципальный камерный оркестр Таганрога, художественный руководитель – Игорь Тронов, солистка – Вера Терехова (сопрано).

Мероприятие состоится в пятницу, 28 ноября, в 18.00. Справки по телефону: 8 (8634) 38-34-96.

Источник: Таганрогский музей-заповедник, фото из архива

