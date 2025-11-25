Главная » Культура

В Молодежном Центре Таганрога работает выставка «Моей любимой маме»

На чтение 1 мин Просмотров 45 Опубликовано

В преддверии Дня матери Таганрогская детская художественная школа им. С.И. Блонской в помещении Молодежного Центра (ул. Петровская, 89) представляет яркую и трогательную выставку работ учащихся школы «Моей любимой маме».

Культура

В экспозиции представлены работы детей разного возраста — от семи до пятнадцати лет. Юные таланты подготовили разнообразные работы, выполненные акварелью и гуашью, от ярких натюрмортов до выразительных портретов мамочек. Всякая работа пропитана искренностью и теплотой, отражает любовь и уважение ребенка к самому близкому человеку на свете – к своей маме.

Цель выставки — показать всю глубину чувств детей через призму искусства, подчеркнуть важность семейных ценностей и материнской любви.

Выставка продолжит работу с 25 ноября по 17 декабря. Вход свободный.

Фото Владимира Прозоровского

