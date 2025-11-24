В музее Таганрога расскажут об архитектуре модерна и зашифрованных инициалах владельцев городских особняков

29 ноября в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога» расскажут о самом юном и цветущем архитектурном стиле XX века и научат распознавать его характерные черты на фасадах городских домов.

Лекцию «Архитектура модерна в Таганроге: стиль «Прекрасной эпохи» проведёт заведующая музеем, кандидат искусствоведения Марианна Григорян. Она расскажет, на фасадах каких таганрогских домов можно встретить образ загадочной девы Рейна — Лорелеи, какие цветы самой природой созданы в стиле модерн, каким образом владельцы таганрогских особняков зашифровывали на фасадах свои инициалы. А также что такое «удар бича», «вагнеровская деталь», «термальное окно», и где именно в Таганроге можно увидеть эти отличительные признаки модерна.

Лекция начнется в 14.00 в здании музея на улице Фрунзе, 80. Приобрести билеты можно онлайн по Пушкинской карте (лекционное обслуживание оплачивается отдельно в музее). Телефон: 8(8634) 61-43-33.

Фото Марины Даренской