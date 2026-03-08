В марте Таганрогский художественный музей продолжает цикл пешеходных экскурсий

В субботу, 7 марта, Таганрогский художественный музей провёл первую весеннюю пешеходную экскурсию, приуроченную к Международному женскому дню «По следам милых дам».

Во время прогулки по историческому центру гости услышали увлекательные истории о женщинах, которые жили в нашем многонациональном городе и оставили свой след в жизни Таганрога в различные эпохи. Среди них — знаменитая художница Серебряного века Серафима Блонская, оперная певица Лина Хандрина, поэтесса Елизавета Тараховская и её сестра Софья Парнок, представительница рода Алфераки, певица, автор гимна французского сопротивления Анна Марли и даже супруга императора Александра I Елизавета Алексеевна.

Специально к празднику были подготовлены интересные и весьма непростые вопросы призовой викторины, фрагменты музыкальных произведений, сюрпризы, словом, всё то, что поднимает настроение.

Пешеходные экскурсии по историческому центру Таганрога ТХМ продолжит в течение марта. Увлекательные путешествия стартуют каждую субботу в 12.00 по адресу: улица Александровская, 56. Телефоны для записи: 8 (918) 53-64-078, 8 (918) 531-36-66.

Фото: ТХМ