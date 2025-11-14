Таганрожцы Ермолаевы на Чеховской набережной спасли птицу из рыбацких сетей

13 ноября, во Всемирный день доброты, таганрогские супруги Сергей и Ольга Ермолаевы на берегу Таганрогского залива вызволили из браконьерских сетей запутавшуюся в них водоплавающую птицу.

Таганрожцы прогуливаясь по Чеховской набережной, когда увидели пернатого на берегу.

«Подойдя ближе, поняли, что птица запуталась в рыболовной сетке, сплетенной из тонкой лески. Леска сквозь перья глубоко проникла к телу, несколько раз обвилась вокруг шеи. Шансов выпутаться самой у птицы не было. Мы вдвоем минут пять ее освобождали. В общем, отпустили довольного пернатого на волю, и сами, тоже довольные, пошли гулять дальше, — рассказал нам Сергей.

Сергею Ермолаеву – 43 года, 35 лет из них он занимается виндсерфингом, так что с морем уже породнился. Любовь к морю передалась и его жене Ольге. Живет чета Ермолаевых в прибрежной Михайловке, Чеховская набережная для них – любимое место и для пробежек, и для прогулок.

Сергей – художник. Сейчас в Молодежном Центре, расположенном на улице Петровской, 89 экспонируется его персональная выставка «Наедине с миром», которая продолжит работу до 23 ноября.

Ранее мы рассказали, что в донском парке «Малинки» спасли белого аиста, которого подстрелили охотники.

Владимир Прозоровский

Фото Сергея Ермолаева