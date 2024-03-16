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В конце марта в Таганроге стартует детская оздоровительная кампания

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В нынешнем году в Таганроге более 1500 детей получат возможность отдохнуть в здравницах, расположенных на побережье Азовского моря и в Кабардино-Балкарской республике, сообщает официальный портал городской администрации.

#Здоровье

Уже 20 марта санаторно-оздоровительный комплекс «МИР» распахнет свои двери для детей из малоимущих семей и детей из семей участников СВО. На весенней смене «МИР счастья и детских улыбок» запланировано большое количество интересных и разноплановых мероприятий.

А пока, с 13 по 14 марта 2024, в рамках Года Семьи в России и Добрых дел в Ростовской области  в санатории при поддержке попечительского совета социального приюта для детей и подростков Таганрога прошла выездная программа «Мы – СемьЯ», которая реализутся в рамках социального проекта «Время жить!». В мероприятии участвовали  воспитанники приюта, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, подростки военно-патриотического клуба «Ермак» из г. Донецка, ДНР.

Фото center-mir.ru

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Таганрогская правда
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