В хуторе под Таганрогом из-за плохой проводки загорелся дом

В хуторе Красный Десант Неклиновского района потушили пожар в частном доме. Огонь вспыхнул из-за неисправной электропроводки, сообщает региональное ГУ МЧС.

Как выяснилось, хозяин сам ремонтировал проводку и не изолировал провода. Пожар начался, когда дома никого не было. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание на площади десяти квадратных метров.

«Во время происшествия никто не пострадал, но огнем  сильно повреждено помещение, мебель и домашние вещи. Теперь владельцам дома предстоит большой ремонт», — пишет источник.

В МЧС напомнили, что каждый третий пожар происходит из-за аварийного режима работы электрооборудования.

Ранее мы рассказали, что дончанка развела костер, из-за которого сгорели четыре постройки.

