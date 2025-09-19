Дончанка развела костер на участке, из-за которого сгорели четыре постройки

Пожаром было охвачено около 200 кв. метров.

В частном доме в городе Зверево Ростовской области неосторожное обращение с огнем привело к пожару, который уничтожил несколько строений на территории подворья. Об этом случае рассказали в региональном МЧС.

Хозяйка дома, расположенного на улице Мира, решила сжигать мусор на своем участке, развела костер, однако стихия вышла из-под контроля. Возник пожар, в котором сгорели летняя кухня, гараж, баня и хозпостройка. С огнем боролись пять пожарных с помощью двух автоистерн. Площадь пожара составила 200 кв. метров.

«Виновница пожара будет привлечена к административной ответственности, — сообщили в ведомстве. — В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Суммы административных штрафов возрастают в десятки раз».

В настоящее время административный штраф для граждан составляет — от двух тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц — от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;

для юридических лиц — от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Фото: МЧС РО