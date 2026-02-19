В Госавтоинспекции Таганрога посоветовали пожилым водителям не садиться за руль при плохом самочувствии

В городе прошла акция «60+ Безопасность».

Пожилые граждане Таганрога стали участниками мероприятия «60+ Безопасность», которое было организовано сотрудниками Госавтоинспекции в рамках реализации программы повышения дорожной грамотности среди людей пенсионного возраста. Акция была направлена на профилактику ДТП с участием пожилых людей.

В частности, в Госавтоинспекции посоветовали пожилыми водителям не садиться за руль при ощущении усталости или плохом самочувствии, а лучше воспользоваться общественным транспортом. Также водителям 60+ напомнили о важности регулярно проходить медицинское обследование и следить за своим здоровьем.

В свою очередь пешеходам в возрасте в ведомстве порекомендовали, кроме строгого соблюдения ПДД на пешеходных переходах, носить «яркие элементы одежды или специальные отражающие значки, увеличивающие видимость для водителей в вечернее и ночное время».

Ранее сообщалось, что в Таганроге 80-летний водитель Nissan сбил на «зебре» пожилую женщину и скрылся с места ДТП.

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекции РО.