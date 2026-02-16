В Таганроге 80-летниий водитель Nissan сбил на «зебре» пожилую женщину и скрылся с места ДТП

Пенсионера-нарушителя нашли в течение нескольких часов.

Сегодня, 16 февраля, в Таганроге на пешеходном переходе 80-летний водитель иномарки сбил на переходе 65-летнюю женщину, после чего скрылся. Инцидент случился в 7.20 на ул. Ленина возле дома 179.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, неустановленный водитель, управляя автомобилем Nissan, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, «не предоставил преимущество в движении» женщине-пешеходу, сбил ее и с места ДТП скрылся. В результате пострадала 65-летняя женщина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции личность водителя была установлена в течение нескольких часов. Им оказался водитель 1945 года рождения.

В ведомство напомнили, что водитель, причастный к ДТП, был обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшей и вызвать скорую помощь.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО