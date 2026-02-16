Главная » Новости Таганрога

В Таганроге 80-летниий водитель Nissan сбил на «зебре» пожилую женщину и скрылся с места ДТП

На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Пенсионера-нарушителя нашли в течение нескольких часов.

Новости Таганрога

Сегодня, 16 февраля, в Таганроге на пешеходном переходе 80-летний водитель иномарки сбил на переходе 65-летнюю женщину, после чего скрылся. Инцидент случился в 7.20 на ул. Ленина возле дома  179.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, неустановленный водитель, управляя автомобилем Nissan, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, «не предоставил преимущество в движении» женщине-пешеходу, сбил ее и с места ДТП скрылся. В результате пострадала 65-летняя женщина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции личность водителя была установлена в течение нескольких часов. Им оказался водитель 1945 года рождения.

В ведомство напомнили, что водитель, причастный к ДТП, был обязан немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшей и вызвать скорую помощь.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru