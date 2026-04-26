В годовщину аварии на Чернобыльской АЭС в Таганроге прошёл митинг у памятника жертвам радиационных катастроф

26 апреля, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, в Таганроге, как и по всей стране, прошли памятные мероприятия. У монумента жертвам радиационных катастроф собрались ликвидаторы, их близкие, представители администрации и городской Думы, общественники и молодежь. Митинг стал знаком уважения к тем, кто ценой собственного здоровья и жизни остановил распространение смертельной опасности.

Катастрофа на четвертом энергоблоке Чернобыльской станции случилась ровно 40 лет назад — в ночь на 26 апреля 1986 года. Взрыв реактора выбросил в атмосферу колоссальное количество радиоактивных веществ, которые загрязнили территории Украины, Беларуси, России и многих европейских стран.

По официальным данным, последствия аварии затронули миллионы людей. Для ликвидации последствий мобилизовали более 600 тысяч человек: военных, пожарных, ученых, строителей и простых граждан со всего Советского Союза. Среди них были и 450 жителей Таганрога. Они работали в зоне отчуждения: тушили пожар, возводили саркофаг, проводили дезактивацию и эвакуировали людей. Многие получили критические дозы радиации, и сегодня значительная часть ликвидаторов уже ушла из жизни.

Память героев почтили минутой молчания.

«Таганрог, как и вся страна, склоняет голову перед теми, кто в страшные дни 1986 года, не раздумывая, пошел навстречу невидимой угрозе, чтобы спасти миллионы жизней. Память о них будет жить, пока живы те, кто помнит их подвиг и рассказывает о нем потомкам», — отметила глава города Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что 24 апреля в Таганроге открылся «Гимназический сад» при Литературном музее А.П. Чехова.

Фото: мессенджер «MAX» Светланы Камбуловой

