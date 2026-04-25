Гимназический сад Таганрога: как это было — от идеи до воплощения

Напомним, 24 апреля, в торжественной обстановке состоялось открытие тематического пространства «Гимназический сад» при Литературном музее А.П. Чехова, входящего в состав Таганрогского музея-заповедника.

У входа в сад и на всей его территории, несмотря на сильные порывы холодного ветра, царила праздничная атмосфера. Создавать её помогали артисты Таганрогского театра имени А.П. Чехова, разыгравшие сценки из «Вишнёвого сада» и других произведений писателя, муниципальные оркестры – духовой и джазовый, творческие танцевальные коллективы Городского дома культуры, представители команды «Мосты времени» и Молодёжного парламента Таганрога.

Открытие Гимназического сада – итог реализации двухлетнего масштабного проекта по капитальному ремонту территории и наружных инженерных сетей здания бывшей Таганрогской мужской гимназии, где в 1868-1879 годы учился Антон Чехов. Однако путь от идеи до воплощения был значительно более длительным и сложным, и оттого вдвойне приятно, что он успешно пройден.

Об этом, приветствуя участников открытия, говорил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. Он напомнил, что в 2013 году пришлось снести аварийное здание школы №2. И выразил признательность коллективу Таганрогского музея-заповедника, который в тот момент, когда стало понятно, что новое здание школы здесь возвести не удастся из-за изменившихся законов и нормативов, вышел с инициативой о создании Гимназического сада – на исторической основе, но с современными смыслами и содержанием:

«Это был непростой проект, большая работа. Мы объединяли земельные участки, бывшие в разной собственности, работали со всеми уровнями и ветвями власти… Это была своего рода битва за культуру, которую мы все вместе достойно выиграли».

Проект, финансируемый из областного бюджета, реализовывался при поддержке и под контролем Правительства и Министерства культуры Ростовской области. В первую очередь – под личным контролем министра Анны Дмитриевой, которая неоднократно посещала Гимназический сад и на месте контролировала ход работ.

Оказывал поддержку и муниципалитет. В марте 2025 года по итогам выездного совещания местных депутатов было дано поручение о благоустройстве муниципальных территорий. И летом был отремонтирован тротуар по ул. Александровской, проходящий вдоль Гимназического сада.

Представители администрации и Городской Думы Таганрога, различных предприятий и организаций, культурной общественности принимали активное участие и в плановой высадке деревьев – вначале вишен, затем лип.

Отдельно необходимо отметить благоустройство территории у памятника Герою Советского Союза Ивану Голубцу, которое стало возможным благодаря поддержке Таганрогского металлургического завода.

В Гимназическом саду, распахнувшем сегодня свои двери жителям и гостям Таганрога, выделено несколько тематических зон. В том числе, во время работ по созданию сада сохранена и облагорожена памятная зона.

Известно, что в период немецко-фашисткой оккупации Таганрога в здании гимназии несколько месяцев размещалась зондеркоманда СС-10А, созданная специально для подавления партизанского движения на захваченных территориях. Уже после войны, осенью 1957 года во время проведения хозяйственных работ в саду был случайно обнаружен ров с человеческими останками.

На этом месте установлен памятный знак. К нему, отдавая дань уважения безымянным жертвам нацистов, возложили цветы Андрей Фатеев, Анна Дмитриева, глава Таганрога Светлана Камбулова, председатель Городской Думы Роман Корякин и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко.

Обращая своих посетителей к истории, Гимназический сад, в то же время, предлагает и современные формы приобщения к культуре, к литературе. В саду установлены таблички проекта «Прогулка с классиком»: это своебразная библиотека под открытым небом, позволяющая познакомиться с творчеством Антона Павловича Чехова.

Комментируя представителям СМИ завершение работ и открытие Гимназического сада, Андрей Фатеев процитировал классика:

«Если каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, что он может, как прекрасна была бы земля наша!». Сотрудники Таганрогского музея-заповедника – чеховцы – поступили по-чеховски, выполняя наказ Антона Павловича. Мне кажется, сегодня Чехов был бы рад. Пусть новое музейное пространство радует посетителей, а мы будем дальше думать, какими смыслами его наполнить, как приобщить к чеховскому наследию новые и новые поколения».

Со вчерашнего дня Гимназический сад открыт для бесплатного посещения. Режим работы сада установлен в соответствии с утверждённым режимом работы Таганрогского музея-заповедника: вторник-воскресенье с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник. Вход в сад будет прекращаться в 17.30 – за 30 минут до закрытия сада.

Источник: пресс-служба Таганрогского музея-заповедника, фото Сергея Плишенко