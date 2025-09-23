В ГДК Таганрога рассказали, как слушать музыку Сергея Рахманинова

В Городском ДК Таганрога состоялся концерт-лекция «Рахманинов. Золотое сердце Великана» из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику». В течение вечера слушатели в большинстве своем разделили мнение ведущего о том, что Сергей Васильевич Рахманинов – самый русский из композиторов.

Русское искусство – самое интернациональное, поэтому неудивительно, что среди всех композиторов русский дух в своей музыке лучше всех выразил имеющий татарские корни Рахманинов. Его колокольнозвонную музыку в этот вечер исполняли пианисты Даниил Топольский, Давид Аракельян, Михаил Кан и Вадим Богомаз, а также Мария Логинова (в девичестве – Туманян, сопрано) и София Урумова (скрипка).

После концерта-лекции на сцену к Даниилу Топольскому поднялись две подруги и коллеги, известные в Таганроге музыканты, мамы двух выдающихся балалаечников современности Андрея Помазкина и Алексея Бурякова Нонна Филипповна Помазкина и Любовь Александровна Бурякова (на фото). Они выразили коллеге свои восхищение и признательность и за популяризацию классической музыки, и за то, что он благодаря своему проекту знакомит публику, причем не только таганрогскую, с талантливыми молодыми исполнителями – студентами Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова. Оказалось, что и Нонна Помазкина, и Любовь Бурякова, и Даниил Топольский мечтают о создании Таганрогской филармонии.

Участник этого музыкального вечера Михаил Кан ранее, в дневное время, с огромным успехом выступил со своим сольным концертом в Большом концертном зале Таганрогского музыкального колледжа. Так Михаил отметил свой День рождения. Творческие люди – счастливцы: собственное творчество и его востребованность окружающими радуют больше любого застолья.

Следующий концерт из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику» будет посвящен Фредерику Шопену и состоится в ГДК 17 октября. К слову, у Шопена с Рахманиновым – немало общего. Так, например, оба они родились и состоялись как музыканты в Российской империи, но вторую половину жизни каждый из них вынужден был провести вдали от Родины.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ

Фото Олега Хмелевского