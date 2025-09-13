В ГДК Таганрога будет звучать музыка Рахманинова

20 сентября в Городском ДК состоится концерт-лекция «Рахманинов. Золотое сердце Великана» из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику».

«Наша новая программа посвящена творчеству, на мой взгляд, самого русского композитора в истории музыки, — делится Даниил. – Прозвучат: I часть фортепианного концерта № 2, Рапсодия на тему Паганини, этюды-картины, прелюдии и романсы. За полтора часа путешествия в мир классической музыки мы вместе изучим авторский почерк Сергея Васильевича, исполним любимые произведения, узнаем, что можно услышать и увидеть в классике, чтобы она начала рассказывать историю звуками.

Примечательно, что жизни и творчеству Сергея Васильевича Рахманинова Топольский уже не однажды посвящал свои тематические музыкальные вечера, но в этот раз разговор о Рахманинове и его произведения будут звучать практически на том же месте, где в свое время выступал сам Сергей Васильевич — ГДК построен примерно там же, где до революции находился концертный зал «Аполло».

Планируется, что в программе примут участие лауреаты международных конкурсов: Вадим Богомаз (фортепиано), Давид Аракельян (фортепиано), Михаил Кан (фортепиано), Мария Логинова (сопрано), София Урумова (скрипка), Алёна Садовая (скрипка) и Даниил Топольский (фортепиано, лектор).

Билеты можно приобрести по ссылке или в офисе туристической компании «Судаков Тревел» по адресу: ул. Петровская, 83.

Владимир Прозоровский, фото автора (из архива)