Главная » Культура

В ГДК Таганрога будет звучать музыка Рахманинова

На чтение 2 мин Просмотров 27 Опубликовано

20 сентября в Городском ДК состоится концерт-лекция «Рахманинов. Золотое сердце Великана» из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику».

Культура

«Наша новая программа посвящена творчеству, на мой взгляд, самого русского композитора в истории музыки, — делится Даниил. – Прозвучат: I часть фортепианного концерта № 2, Рапсодия на тему Паганини, этюды-картины, прелюдии и романсы. За полтора часа путешествия в мир классической музыки мы вместе изучим авторский почерк Сергея Васильевича, исполним любимые произведения, узнаем, что можно услышать и увидеть в классике, чтобы она начала рассказывать историю звуками.

Примечательно, что жизни и творчеству Сергея Васильевича Рахманинова Топольский уже не однажды посвящал свои тематические музыкальные вечера, но в этот раз разговор о Рахманинове и его произведения будут звучать практически на том же месте, где в свое время выступал сам Сергей Васильевич — ГДК построен примерно там же, где до революции находился концертный зал «Аполло».

Планируется, что в программе примут участие лауреаты международных конкурсов: Вадим Богомаз (фортепиано), Давид Аракельян (фортепиано), Михаил Кан (фортепиано), Мария Логинова (сопрано), София Урумова (скрипка), Алёна Садовая (скрипка) и Даниил Топольский (фортепиано, лектор).

Билеты можно приобрести по ссылке или в офисе туристической компании «Судаков Тревел» по адресу: ул. Петровская, 83.

Ранее мы рассказали, что в библиотеке Таганрога прошёл сольный концерт Артёма Абакумова.

Владимир Прозоровский, фото автора (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Даниил Топольский концерт новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru