В библиотеке Таганрога прошёл сольный концерт Артёма Абакумова

В Чеховской библиотеке Таганрога состоялся сольный концерт студента Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова Артёма Абакумова, который недавно отметил свой День рождения и решил преподнести музыкальный подарок любимому городу – к годовщине его освобождения от немецко-фашистской оккупации и к предстоящему 327-летию.

Культура

«Любовь в эпоху перемен» — такой была тема этого музыкального вечера. Звучали песни Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова, Арно Бабаджаняна на слова Роберта Рождественского и Анатолия Горохова, Виктора Цоя, Игоря Талькова, Стаса Михайлова и других авторов. Некоторые из композиций Артем исполнял дуэтом с любимым педагогом из Таганрогского музыкального колледжа Мариной Бирюковой. Провела концерт крестная мама Артема Валерия Мартинес.

Фото предоставлено библиотекой

