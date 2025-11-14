В ГДК Таганрога будет звучать музыка эпохи Барокко

22 ноября в Городском ДК Таганрога при поддержке туристической компании «Судаков Тревел» состоится концерт-лекция «Музыка эпохи Барокко» из авторского цикла Даниила Топольского «Как слушать классику».

В программе «Времена года» А. Вивальди (по одному месяцу из каждого сезона»), «Erbarme dich» из «Страстей по Матфею» И.С. Баха, «Чакона» Т. Витали, «Перекликание птиц» Ж-Ф. Рамо, Соната No.87 Д. Скарлатти.

Это будет очень насыщенная и красивая программа, охватывающая музыку с 1600 по 1750-е годы, которая сейчас актуальна и горячо любима как музыкантами, так и слушателями.

Билеты можно приобрести в ГДК непосредственно перед началом концерта, либо заранее в офисе туристической компании «Судаков Тревел».

Фото из архива