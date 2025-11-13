Главная » Культура

Фестиваль ВГИК показал, какова таганрогская молодежь

В течение трех дней – с 10 по 12 ноября – Молодежный центр Таганрога был одной из двухсот с лишним площадок, где проходили показы фильмов конкурсной программы 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК.

Участниками фестиваля стали студенты российских и зарубежных киношкол со своими учебными, курсовыми и дипломными киноработами.

10 ноября демонстрировались документальные киноленты, 11 ноября — короткометражные игровые (художественные) фильмы, 12 ноября – анимационные (мультипликация).

Зрители принимали участие в анонимном голосовании, оценивая по пятибалльной системе каждый из просмотренных фильмов.

11 ноября актер Таганрогского камерного театра Павел Гладкий до того, как в зале был погашен свет, рассказал зрителям, большинство из которых составили студенты авиационного колледжа, о самом фестивале ВГИК. А после двухчасового киномарафона попытался вызвать кинозрителей на обсуждение просмотренных фильмов. И – удивительное дело – ему это удалось.

Сами фильмы показали, что в нашей стране – немало талантливых молодых людей, пришедших в кинематограф. Обсуждение же их фильмов дало возможность убедиться в том, что в Таганроге – замечательное молодое поколение. У нашей молодежи – и головы светлые, и сердца горячие, и души чистые, стремящиеся к утверждению общечеловеческих ценностей: взаимоуважения, милосердия, сострадания, бескорыстной помощи, заботы, свободы, сотрудничества, мира, безопасности, дружбы, любви.

Владимир Прозоровский, фото автора

