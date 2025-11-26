В ДТП под Таганрогом погибла 46-летняя автоледи

Женщина заснула за рулем легкового авто и врезалась в фуру.
Смертельная авария произошла 26 ноября в 11.20 на 83 км + 800 м автодороги «Новороссия» в Неклиновском районе Ростовской области.
По предварительной информации, 46-летняя женщина — водитель «Лада Приора» — уснула за рулём, вылетела на встречку и врезалась в двигавшийся во встречном направлении большегруз DAF с полуприцепом. Фурой управлял 45-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель «Лада Приора» погибла на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Госавтоинспекция предупреждает водителей: управление транспортным средством в состоянии усталости или сонливости запрещено и представляет угрозу для безопасности дорожного движения. Перед поездкой необходимо обеспечить полноценный отдых.
Ранее мы рассказывали, что 24 ноября на донской трассе водитель иномарки не пропустил фуру, врезался в нее и погиб.
Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области