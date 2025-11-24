На донской трассе водитель иномарки не пропустил фуру, врезался в нее и погиб

Утром 24 ноября в Ростовской области страшная авария произошла на трассе Элиста – Ремонтное – Зимовки, где водитель легкового автомобиля влетел в грузовик и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 9.15 минут на 57-м километре автодороги. По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Renault Logan выезжал со второстепенной полосы на главную. Он не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю DongFeng, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его 66-летний пассажир с травмами разной степени тяжести был доставлен в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Фото Госавтоинспекции РО