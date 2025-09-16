В донском парке «Россия — моя история» пройдет День Таганрога

Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на площадке исторического парка «Россия — моя история».

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу создания в каждом регионе экспозиций — наследников знаменитой выставки «Россия». Этот масштабный проект объединяет культурное наследие страны и современные достижения регионов.

В Ростове-на-Дону, на площадке исторического парка «Россия — моя история», продолжает работу региональная экспозиция Национального центра «Россия».

В субботу, 20 сентября, в рамках «Дней муниципальных образований Ростовской области» гости выставки смогут познакомиться с потенциалом, неповторимым колоритом и гостеприимством Таганрога. В программе: достижения предприятий Таганрога различных отраслей, творческие мастерские и интерактивы для всей семьи, мастер-классы и профориентационные мероприятия, театрализованные презентации и выставки художественных работ, выступления городских творческих коллективов.

«Специальный гость на площадке нашего города — двукратный чемпион мира по аккордеону, композитор и общественный деятель Александр Поелуев. Приглашаем всех жителей Ростовской области и гостей донской столицы познакомиться с достижениями нашего города», — сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

День Таганрога будет проходить 20 сентября, с 10 до 16 часов. Адрес парка: Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 31И. Вход свободный.