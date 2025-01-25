В Ростовской области ждет посетителей донская экспозиция выставки «Россия»

25 января донскую выставку Национального центра «Россия» открыл глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Экспозиция развернулась на 11 площадках мультимедийного музейного комплекса «Россия — моя история» в Ростове-на-Дону.

Экспозиция, которую теперь смогут увидеть все жители и гости Дона, была представлена на ВДНХ в Москве, на стенде Ростовской области, в рамках выставки-форума «Россия».

Юрий Слюсарь, открывая масштабную экспозицию подчеркнул, что это новое, креативное, мотивирующее пространство, отражающее всю уникальность и многогранность донской земли.

«Донской край обладает огромным промышленным, сельскохозяйственным, строительным, культурным потенциалом. И мы должны показывать это всем — и себе, и нашим гостям. Экспозиция построена по такому принципу, чтобы каждый город и район смогли представить все свои достижения, показать самое лучшие, что есть на территории, чем она гордится, — отметил врио губернатора и пригласил на выставку детей и молодежь, так как для подрастающего поколения важно видеть успехи своей малой Родины.

Юрий Слюсарь поблагодарил всех организаторов масштабной экспозиции и выразил уверенность, что партнерский проект Национального центра «Россия» в донской столице внесет весомый вклад в формирование чувства гордости за донской край и всю Россию.

Вместе со школьниками глава региона побывал на тематических площадках выставки, пообщался с первыми посетителями.

Площадь выставки — свыше 2 тыс. кв. метров. На 11 площадках можно увидеть достижения Ростовской области в промышленности, агропромышленном комплексе, IT-технологиях, здравоохранении, строительстве, культуре, науке и образовании, креативной индустрии, спорте, туризме и других отраслях.

Отдельная площадка выделена под интерактивный макет Ростовской области. Это уменьшенная копия региона, на которой размещены знаковые места, достопримечательности Дона. На каждой площадке есть мультимедийные экраны для трансляции цифрового контента.

«Те, кто не смог познакомиться с выставкой «Россия» в Москве, теперь смогут в Ростове-на-Дону увидеть целую зону, посвященную Международной выставке-форуму», — сообщает портал Правительства Ростовской области.

Посетителей новой экспозиции в парке «Россия — моя история» ждут мастер-классы, деловые программы и обучение, для ребят работает детская зона.

В программе мероприятий выставки запланированы Дни регионов России и муниципалитетов Ростовской области, события в честь выдающихся земляков, уличные фестивали и ярмарки. Гостям представят локальные бренды и блюда донской кухни.

Адрес исторического парка «Россия — моя история»: Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31И.

Фото: donland.ru