Утром в Таганроге затруднено движение возле железнодорожного переезда улицы Социалистической

Утром 3 февраля в центре Таганрога затруднено движение в районе железнодорожного переезда на улице Социалистической, сообщила глава города Светлана Камбулова.
На месте работает экипаж сотрудников Госавтоинспекции для регулирования движения.
«Уважаемые водители, рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути, чтобы избежать заторов и задержек», — обратилась к таганрожцам глава города.
Как сообщают горожане в соцсетях, на отрезке улицы Социалистической от переулка Паркового до Дома быта проехать на машине весьма затруднительно. Судя по огромным лужам — из-за аварии на водопроводных сетях.
Фото из соцсетей
