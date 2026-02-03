Главная » Новости Таганрога

Утром в Таганроге затруднено движение возле железнодорожного переезда улицы Социалистической

Утром 3 февраля в центре Таганрога затруднено движение в районе железнодорожного переезда на улице Социалистической, сообщила глава города Светлана Камбулова.

На месте работает экипаж сотрудников Госавтоинспекции  для регулирования движения.

«Уважаемые водители, рекомендуется заранее планировать маршрут и использовать альтернативные пути, чтобы избежать заторов и задержек», — обратилась к таганрожцам глава города.

Как сообщают горожане в соцсетях, на отрезке улицы Социалистической от переулка Паркового до Дома быта проехать на машине весьма затруднительно. Судя по огромным лужам — из-за аварии на водопроводных сетях.

Фото из соцсетей

