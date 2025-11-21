В центре Таганрога фура задела припаркованный Opel

ДТП произошло днем 21 ноября на улице Греческой, на парковке редакции газеты «Таганрогская правда».

По свидетельствам очевидцев, водитель большегруза Scania неудачно совершил маневр и задел Opel, стоящий на парковке. Пострадавших в аварии нет, транспортные средства получили незначительные повреждения.

На некоторое время проезд транспорта по улице Греческой был затруднен.

Ранее мы сообщали, 17 ноября в Таганроге водитель на легковушке влетел в иномарку, бросил машину и скрылся.

Фото Анатолия Ивашова