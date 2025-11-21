Главная » Новости Таганрога

В центре Таганрога фура задела припаркованный Opel

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

ДТП произошло днем 21 ноября на улице Греческой, на парковке редакции газеты «Таганрогская правда».

Новости Таганрога

По свидетельствам очевидцев, водитель большегруза Scania неудачно совершил маневр и задел Opel, стоящий на парковке. Пострадавших в аварии нет, транспортные средства получили незначительные повреждения.

На некоторое время проезд транспорта по улице Греческой был затруднен.

Ранее мы сообщали, 17 ноября в Таганроге водитель на легковушке влетел в иномарку, бросил машину и скрылся.

Фото Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

авария ДТП Таганрог новости
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru