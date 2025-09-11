В Чеховской библиотеке прошла презентация десятого издания «Героев Таганрога»

10 сентября в конференц-зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова общественности было представлено вышедшее в свет очередное, десятое, издание документальной повести Генриха Гофмана «Герои Таганрога».

Начиная с 1966 года, книга «Герои Таганрога» выходила в свет с удивительной регулярностью в издательствах Москвы и Ростова-на-Дону. Наконец, в год 80-летия Великой Победы, эта книга выпущена в Таганроге издательством «Лукоморье». Это издание значительно превосходит все предыдущие: книга богата проиллюстрирована фотографиями и документами, отпечатана на мелованной бумаге.

«Я очень благодарна издательству «Лукоморье» и лично его директору Инне Михайловой, благодаря усилиям которой мы получили десятое издание этой замечательной книги», — подчеркнула первый заместитель главы администрации Таганрога Ирина Голубева.

Сама Инна Михайлова, в свою очередь, рассказала, что книжное издательство «Лукоморье» в следующем году отметит 30-летие, им за эти годы осуществлено множество краеведческих проектов, но «Герои Таганрога» — на особом счету.

«Железнодорожную 15-ю школу оканчивали многие подпольщики, в том числе руководители Таганрогского подполья Семен Морозов и Василий Афонов, — отметила Инна Михайлова. — И здесь же учились и моя мама, и я, и моя дочь. Поэтому мне особенно близка эта тема. Моя мама — участница трудового фронта, она знала некоторых подпольщиков лично. Огромной радостью стало то, что мы нашли сына автора книги, Александра Генриховича Гофмана, как правообладателя авторских прав: его разыскала моя дочь. По договору, его авторский тираж должен быть передан в Таганроге во все школьные и муниципальные библиотеки, а также в Историко-краеведческий музей».

Старший научный сотрудник Таганрогского музея-заповедника Валентина Ратник напомнила, что до 1965 года День Победы в Советском Союзе не отмечался, 9 Мая было рабочим днем. Все изменилось в 1965-м, когда оставшихся в живых ветеранов войны наградили юбилейной медалью «20 лет Победы», а День Победы стал государственным праздником.

«В газете «Таганрогская правда» был опубликован поименный список героев Таганрогского подполья, — продолжила Валентина Ратник. — Названо 126 человек. Выйти на сцену и получить награды смогли только семеро из них. А все началось с книги Генриха Гофмана. Хотя даже он, Герой Советского Союза, полковник, не мог добиться допуска ко всем касающимся этой темы материалам: об этом свидетельствует его письмо, написанное в 1964 году. Я читаю каждое новое издание этой книги, как будто в первый раз. И мы с вами сегодня должны продолжить начатое Генрихом Гофманом дело».

На состоявшемся мероприятии был озвучен отрывок из книги. На время голосом автора стал Михаил Помазанов, ученик 10-го класса школы № 38. А учащиеся этой школы (старшие — из организации «Сыны и дочери Отечества», младшие — из «Юнармии») вышли на сцену с портретами героев-подпольщиков, отдавших свои жизни за Родину и её свободу.

О книге, о её героях, об авторе и о его сыне, специально приезжавшем в Таганрог минувшим летом, присутствующим рассказала ведущая мероприятия — библиотекарь Екатерина Чернышова.

На презентации присутствовали представители разных поколений, но больше всего было подростков и учащейся молодежи; среди них — немало учащихся Мариинской гимназии, которая в советские годы являлась той самой 15-й железнодорожной школой.

Владимир ПРОЗОРОВСКИЙ, фото автора