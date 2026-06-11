В Таганроге вручили паспорта лучшим школьникам в преддверии Дня России

11 июня, накануне Дня России, в Таганроге прошла торжественная церемония вручения паспортов школьникам. Глава города Светлана Камбулова и председатель городской Думы Роман Корякин лично поздравили юных граждан с получением первого взрослого документа.

Паспорта получили активные и целеустремленные ребята: отличники учебы, участники волонтерского движения и члены молодежной организации «Движение Первых». Эти школьники уже сейчас своими поступками доказывают, что являются достойными гражданами страны.

«Паспорт — первый взрослый документ, теперь ребята стали полноправными гражданами России. У них появились не только новые права, но и прежде всего, ответственность — ответственность перед собой, своими близкими, своим городом и своей страной. И будущее Таганрога во многом зависит именно от такой активной, неравнодушной молодёжи», — отметила Светлана Камбулова.

Роман Корякин пожелал ребятам, ставшим полноправными гражданами России, гордиться своей Родиной, быть настоящими патриотами своей страны и любить свой город.

Фото tagancity.ru