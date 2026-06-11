В Таганроге приступил к работе новый Общественный совет при УМВД

В конференц-зале Управления МВД России по городу Таганрогу прошло совещание вновь сформированного Общественного совета.

В мероприятии участвовали члены Общественного совета и начальник тылового подразделения подполковник полиции Валерий Камлык. Они обсудили взаимодействие общественников с полицией и проведение мероприятий в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», направленной на организацию досуга детей и профилактику правонарушений.

Назначены ответственные по ключевым направлениям: правовому, воспитательно-патриотическому, духовному, связям с общественностью и средствами массовой информации. Также обсудили планы просветительских и профилактических мероприятий.

В завершение встречи Валерий Вячеславович от лица начальника Управления МВД России по г. Таганрогу вручил членам совета почётные грамоты за вклад в развитие сотрудничества между полицией и обществом.

Павел Драгунов, старший специалист по работе со СМИ, капитан внутренней службы.

Фото автора и Анатолия Ивашова