Главная » #Безопасность

В Таганроге приступил к работе новый Общественный совет при УМВД

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В конференц-зале Управления МВД России по городу Таганрогу прошло совещание вновь сформированного Общественного совета.

#Безопасность

В мероприятии участвовали члены Общественного совета и начальник тылового подразделения подполковник полиции Валерий Камлык. Они обсудили взаимодействие общественников с полицией и проведение мероприятий в рамках акции «Каникулы с Общественным советом», направленной на организацию досуга детей и профилактику правонарушений.

Назначены ответственные по ключевым направлениям: правовому, воспитательно-патриотическому, духовному, связям с общественностью и средствами массовой информации. Также обсудили планы просветительских и профилактических мероприятий.

В завершение встречи Валерий Вячеславович от лица начальника Управления МВД России по г. Таганрогу вручил членам совета почётные грамоты за вклад в развитие сотрудничества между полицией и обществом.

Павел Драгунов, старший специалист по работе со СМИ, капитан внутренней службы.

Фото автора и Анатолия Ивашова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru