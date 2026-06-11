Афиша Таганрога: выбираем интересные маршруты для длинных праздничных выходных

В Таганроге предстоящие длинные праздничные выходные не слишком порадуют устойчивой погодой, солнце может сменяться тучами и летним теплым дождиком, с которым поможет справиться обычный зонтик. Так что, смело планируйте семейные походы на пляж, прогулки в парках и посещение городских учреждений культуры, которые традиционно подготовили интересные мероприятия.

Муниципальный камерный оркестр выступит на историко-музыкальном вечере во Дворце Алфераки, интересные программы и мастер-классы пройдут в парке им. Горького вечер, интерактивную тематическую экскурсию для семей с детьми подготовили в музее «Градостроительство и быт г. Таганрога». Выбирайте, что вам больше по душе. Стройте свой праздничный маршрут с нашей афишей.

Парк культуры и отдыха им. Горького (ул. Петровская, 104, тел. 8 (8634) 38-35-68)

Шахматный павильон

12 июня в 11.00 — «Мир вашему дому: уроки старины», интерактивная площадка от Центра развития традиционной культуры и ремесел «Живая старина». В 12.00 — концертная программа «Это нашей истории строки». В 17.00 — игровая программа для детей «Традиции и забавы».

13 июня в 12.00 и в 17.00 игровая программа «Сказочный парк».

14 июня в 12.00 игровая программа «Сказочный парк».

Арт-пространство «Таганрогский трамвай»

12 июня в 11.00 и в 16.00 мастер-класс для детей «Душа народа в ремесле».

13 июня и 14 июня в 11.00 и в 16.00 работа творческих мастерских «Парк мечты».

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник

Литературный музей А.П. Чехова (ул. Октябрьская, 9, тел. 8(8634) 61-14-66)

12 июня в 15 часов – мастер-класс по акриловой миниатюре на магнитном холсте.

13 июня в 11 и 16 часов — обзорная экскурсия по тематическому пространству Литературного музея А.П. Чехова «Гимназический сад».

14 июня в 15 часов – публичная лекция «Народный костюм: история и традиция».

Музей «Лавка Чеховых» (ул. Александровская, 100, тел. 8(8634) 61-27-82)

13 июня в 10 часов – тематическая экскурсия «Чеховы. Семейные истории». По предварительной записи — от пяти человек.

Историко-краеведческий музей (ул. Фрунзе,41, тел. 8(8634) 38-34-96)

12 июня в 12 часов – тематическая история «Через века к современному Таганрогу. Историческое путешествие от древности до наших дней». В 18 часов – историко-музыкальный вечер «В начале славных дел» к 354-летию Петра I и Дню России (С участием Таганрогского муниципального камерного оркестра. Художественный руководитель — Игорь Тронов).

13 июня в 18 часов – историко-музыкальный вечер «Созвучие времен» с участием лауреатов международных конкурсов Олега Безуглова (скрипка) и Екатерины Добровольской (фортепиано).

14 июня в 18 часов – историко-музыкальный вечер «Барокко, классицизм, модерн. Три взгляда на дуэт «скрипка и альт». Участвуют лауреаты международных конкурсов Владимир Филатов (скрипка) и Диана Юрченко (альт).

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» (ул. Фрунзе, 80, тел. 8(8634) 61-43-33)

12 июня в 15 часов – интерактивная тематическая экскурсия для семей с детьми «На волнах времени: Таганрог – город у моря».

13 июня в 15 часов – тематическая экскурсия «Квартирный вопрос по-советски: от конструктивизма до Зощенко».

14 июня в 15 часов – обзорная экскурсия по постоянной экспозиции «Портрет города во времени».

Музей И.Д. Василенко (ул. Чехова, 88, тел. 8(8634) 61-36-73)

12 июня в 14 часов – обзорная экскурсия по выставке «И.Д. Василенко — человек и писатель» с мастер-классом по изготовлению музейного сувенира «Шкатулка с сюрпризом».

14 июня в 12 часов – тематическая программа «Кто жить умеет по часам» с мастер-классом по декорированию музейного сувенира «Часы с кукушкой».

Фото Сергея Плишенко