Полиция устанавливает обстоятельства гибели 30-летнего жителя Таганрога под колесами электрички

10 июня на 1281-м километре перегона «Таганрог-Морская» электропоезд сбил насмерть мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть Таганрогского линейного отдела МВД России на транспорте. На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, трагедия произошла из-за нарушения правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 30-летний житель Таганрога. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки следственные органы примут процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Переходить пути можно только в специально отведенных местах — по пешеходным мостам, тоннелям или переездам. На станциях, где таких сооружений нет, следует пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося поезда.

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