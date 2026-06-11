В Таганроге из-за несоблюдения таможенных процедур у пенсионера изъяли ввезенный из Германии автомобиль

Сотрудники Таганрогского таможенного поста изъяли у владельца автомобиль Nissan Almera Tino, срок временного ввоза которого истек в мае этого года.

Как сообщили в пресс-службе Ростовской таможни, в 2025 году 66-летний россиянин ввез автомобиль на таможенную территорию Евразийского экономического союза из Германии. Он оформил его временный ввоз на таможенном посту Брестской таможни, однако установленный срок действия этой процедуры истек.

Исполняющий обязанности начальника Таганрогского таможенного поста Константин Яценко пояснил, что по действующему законодательству физические лица могут временно ввозить на территорию ЕАЭС транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в государствах, не входящих в союз, на срок не более одного года.

«По истечении этого срока транспортные средства помещаются под таможенные процедуры либо в отношении таких транспортных средств осуществляется таможенное декларирование в целях вывоза, выпуска в свободное обращение или в иных целях», — отметил он.

По данному факту составлен протокол об административном правонарушении, автомобиль изъят у владельца.

Ранее мы рассказали, что в Ростове-на-Дону на теплоходе из Турции нашли более 5 тыс. незадекларированных запчастей.

Фото Ростовской таможни