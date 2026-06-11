Предпринимательницу обвиняют в мошенничестве с перевозкой льготников по автобусным маршрутам, следующим из сел в Таганрог

Правоохранители пресекли деятельность жительницы донского региона, связанную с хищением бюджетных средств в особо крупном размере. Ущерб составил почти 20 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Как установили оперативники, в 2024–2025 годах женщина обманным путем завладела транспортными картами 12 льготников. Эти карты предпринимательница использовала для искусственного завышения числа поездок льготной категории граждан в автобусах, которые принадлежали ей и работали на маршрутах «село Куйбышево – Таганрог» и «село Григорьевка – Таганрог».

Ежемесячно женщина направляла в министерство труда и социального развития Ростовской области отчеты о якобы понесенных расходах на перевозку льготников и получала компенсацию из регионального бюджета. Ущерб составил 19 863 390 рублей.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. В настоящее время проводится расследование.

Ранее мы рассказали, что Таганрогская транспортная прокуратура выявила подлог документов моряка.

Фото rostov.sledcom.ru