В библиотеке Таганрога состоялся юбилейный вечер Галины Чернявской

Свой юбилейный день рождения отметила преподаватель Таганрогской детской школы искусств Галина Геннадьевна Чернявская – большим концертом в Чеховской библиотеке. Имя Галины Чернявской известно благодаря её ученикам, которые побеждают на всероссийских и международных вокальных конкурсах, продолжают учебу в лучших музыкальных вузах нашей страны, становятся оперными певцами.

Человек придумал множество разнообразных инструментов. Но непревзойденным и самым совершенным среди всех музыкальных инструментов остается человеческий голос. Настраивать этот инструмент и овладевать им как раз учит Галина Геннадьевна Чернявская. А прекрасные голоса в нашем городе, слава Богу, не переводятся. Подтверждением всему этому стал концерт, состоявшийся в концертно-выставочном зале библиотеки, носящей имя Чехова. Кстати, что касается самого Антона Павловича, то, по свидетельствам современников, у него был прекрасный низкий баритон — глубокий, сильный, с умением модулировать голос.

Открыла концерт «Колыбельная маме» современного композитора, выпускника музыкально-педагогического факультета Таганрогского пединститута Игоря Помазкина в исполнении вокального ансамбля мальчиков «Веселые ребята». Ученики и ученицы Галины Геннадьевны, в том числе окончившие её класс и продолжающие учебу в Таганрогском музыкальном колледже, исполняли и сольные номера. Звучали и теплые слова в адрес юбилярши, в том числе – в демонстрируемых на большом экране видеозаписях, которые прислали из разных городов России и даже из-за рубежа «звездные» выпускники Галины Геннадьевны: Даниил Чернявский, Владимир Плахатнюк, Ана-Мария Бут, Вадим Дириза, Андрей Гусаков и другие.

В концерте принял участие и Городской хор мальчиков, руководитель и дирижер которого Евгений Грачев также является учеником Галины Чернявской.

Наряду с вокальной и хоровой звучала и фортепианная музыка, и тоже в исполнении учеников Галины Геннадьевны: она ведь в школе искусств преподает не только сольное пение, но и фортепиано.

Сама Галина Геннадьевна тоже пела. Точнее, — не сама, а дуэтом со своей коллегой и подругой Натальей Газиевой. Концертмейстером для всех исполнителей была другая подруга Галины Чернявской – Наталья Задорожная.

Завершило концерт выступление сводного хора, исполнившего песню «Дружат музыка и дети» Юрия Чичкова на слова Михаила Пляцковского (на фото).

Остается надеяться, что при участии Галины Геннадьевны с музыкой подружатся еще очень многие дети.

Владимир Прозоровский, фото автора