В библиотеке Таганрога подвели итоги посвящённого Архипу Куинджи конкурса юных художников

В конференц-зале Чеховской библиотеки Таганрога состоялось подведение итогов конкурса детских рисунков «В поисках света. Жизнь и творчество Архипа Куинджи». Конкурс был проведен местной общественной организацией Греческая национально-культурная автономия города Таганрога при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области. В библиотеке собрались организаторы и участники конкурса, их педагоги и родственники, члены жюри, а также профессиональные, юные и самодеятельные артисты.

В конкурсе приняли участие юные художники из Таганрогской детской школы искусств, Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской, из других школ искусств и художественных студий нашего города, из общеобразовательных школ №№ 6, 8 и 34, а также даже из города Ессентуки.

Дата подведения итогов конкурса была выбрана не случайно. На минувшей неделе историческая родина Архипа Ивановича Куинджи – Греция — отметила День независимости. 205 лет назад, 25 марта 1821 года, греки подняли восстание за свободу и независимость, против турецкого ига; эта дата стала Днем национального возрождения Греции. Греки получили значительную и всестороннюю поддержку от Российской империи. Что касается русского народа, — он в свое время от греков получил бесценный дар – православную христианскую веру.

По православной греческой традиции первое слово на мероприятии было предоставлено священнику. На сцену был приглашен духовник Греческой национально-культурной автономии города Таганрога иерей Георгий Канча. Батюшка призвал Божье благословение на всех собравшихся. Также отец Георгий напомнил о том, что всякому человеку важно заботиться не только о своем теле, но прежде всего – о своей душе, а искусство, в том числе изобразительное, и питает, и очищает человеческую душу. Изобразительное искусство развивает и чувство прекрасного, и фантазию, и наблюдательность, и многое другое.

Ведущие, а ими стали учащиеся Таганрогской детской школы искусств, рассказали об Архипе Куинджи и о том, как он связан с нашим городом.

Архип Иванович Куинджи вошел в историю живописи как непревзойденный «мастер света». Он обладал редким даром передавать на холсте сияние воздуха, прозрачность цвета, свечение солнечного дня и лунной ночи. Но жизненный путь у него был нелегким. Родился Куинджи в греческой семье в пригороде Мариуполя. Его предками были крымские греки, переселенные в Приазовье императрицей Екатериной II. Его отец, бедный сапожник, не мог помочь сыну, обнаружившему талант художника, в его профессиональном становлении. В 1860 году молодой Архип Куинджи приехал в Таганрог, который в то время был самым богатым и развитым городом Приазовья. Здесь он пять лет работал ретушером в фотостудии в доме по улице Петровской, 82. Фотостудия принадлежала греческому купцу Николая Псалти. Здесь Архип Куинджи оттачивал свое мастерство и умение передавать игру света и тени. В Таганроге Куинджи жил в уникальной атмосфере многонационального города, значительную часть населения которого составляли греки. Не случайно современники, в том числе Чехов, называли этот город «Греческим царством». Представители греческой диаспоры были не только купцами и ремесленниками, но и государственными и общественными деятелями, художниками, поэтами и музыкантами. Среди них – композиторы Ахиллес Алфераки и Матвей Маврокордато, чья музыка в этот день звучала в библиотеке в исполнении учащихся, преподавателей и выпускников Таганрогской детской школы искусств, причем один из музыкантов, Михаил Бурлаков, играл на греческом народном инструменте бузуки.

Хореографические номера подготовила и представила студия греческих танцев «Эллас», причем завершил мероприятие сиртаки — знаменитый греческий танец, который стал символом хорошего настроения, жизнелюбия и внутренней свободы.

В библиотеке были награждены лауреаты конкурса детских рисунков «В поисках света. Жизнь и творчество Архипа Куинджи». Сами же их работы в течение трех недель будут представлены в Выставочном зале Таганрогского отделения Союза художников России по адресу: улица Греческая, 48 (ежедневно, кроме воскресенья и понедельника, с 12.00 до 18.00). Торжественное открытие выставки состоится во вторник, 31 марта, в 17.00. Приглашаются все желающие.

Ранее мы рассказали, что Таганрогский музей-заповедник представил выставку «Учитель и ученики» художника Юрия Смолина.



Антон Сахновский, фото автора