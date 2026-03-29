Таганрогский музей-заповедник представил выставку  «Учитель и ученики» художника Юрия Смолина

В Таганроге в выставочном зале Южно-Российского научно-культурного центра А.П. Чехова, расположенного в историческом здании Чеховской гимназии, состоялось торжественное открытие выставки «Учитель и ученики», посвященной творчеству известного таганрогского художника-графика, педагога Юрия Александровича Смолина и его студентов.

Вернисаж собрал коллег, искусствоведов, представителей культурного сообщества и почитателей искусства. Ведущая мероприятия, заведующая Литературным музеем А.П. Чехова Виктория Кондратьева, подчеркнула, что имя Юрия Смолина давно стало брендом таганрогского искусства. Выпускник школы № 2 имени А.П. Чехова, он свыше 30 лет посвятил педагогической деятельности в Таганрогском институте имени А.П. Чехова, воспитав около двух тысяч молодых художников и педагогов.

В ходе церемонии открытия выставки зрителям напомнили о масштабе личности автора: Юрий Смолин — член Союза художников России, чьи работы экспонировались в Италии, Чехии, Польше, Китае и Болгарии. Он стоял у истоков создания в Таганроге музея Анатолия Дурова, является автором проектов оформления Музея рыболовецкого флота и многих социально-культурных объектов Таганрога. Мастер работает в техниках офорта, цветной линогравюры, рисунка и акварели.

В представленных на выставке «Учитель и ученики» сюжетах офортов и линогравюр Юрия Александровича и в работах его последователей прослеживается тема родного города, его многонациональной культуры. Этот мотив получает яркое продолжение в образах народных костюмов, головных уборов и кукол, отражающих разные эпохи и культуры народов России. Такое соседство графических листов и объёмных работ позволяет увидеть, как глубокий интерес к истории и традициям передаётся от учителя к ученикам, обогащаясь новыми пластическими решениями.

Перед собравшимися выступили начальник отдела воспитательной работы Таганрогского института им. А.П. Чехова Оксана Липовая, заместитель директора Таганрогского музея-заповедника Лариса Токмакова и сам Юрий Александрович Смолин.

Концертные номера представил хоровой коллектив вокальный ансамбль «Amorilis» Таганрогского института имени А.П. Чехова (руководитель и дирижер – Маргарита Кревсун).

Завершая официальную часть, ведущая отметила символичность экспозиции:

«Выставка «Учитель и ученики» — это не просто собрание прекрасных работ. Это — разговор между поколениями. Это — признание в любви к Таганрогу, к искусству».

После объявления выставки открытой гости смогли ближе познакомиться с работами, задать вопросы художникам и сделать фотографии на память.

Выставка продолжит работу до 28 апреля.

Фото Владимира Прозоровского и пресс-службы Таганрогского музея-заповедника