Таганрогский джаз-оркестр собрал аншлаг с программой «О, женщины…»    

В зале ДК «Фестивальный» Таганрогский муниципальный джаз-оркестр имени В. Парнаха собрал аншлаг, представив программу «О, женщины…». Самые романтичные музыка и слова звучали со сцены. Художественный руководитель и дирижер Вячеслав Акимов выстроил и представил программу так, чтобы музыка добралась до самого сердца каждой женщины в зале, освежив хорошие воспоминания, разбудив весенние и воздушные мечты.

Легкая, искрящая добрыми шутками атмосфера поддерживалась артистами джаз-оркестра и ведущей вечера Людмилой Сергеевой. В композиции «Всё хорошо, прекрасная маркиза» артистично и задорно солировали Алина Голубкова и Павел Сташок. Светлая подборка-попурри «ABBA Gold» настроила слушателей на танцевальный лад, песня «Сегодня праздник у девчат» (солировала Екатерина Летина) всколыхнула волны ностальгии, песня «Оттепель» из одноименного сериала в исполнении Ольги Пашковой на несколько минут окунула отзывчивый зал в немного трагичную, изящно выстроенную лирику музыки и слов.

Мужчины оркестра преподнесли слушательницам множество красивых сюрпризов. Павел Сташок пел песни о «Королеве красоты», «Эти глаза напротив», «Дарите женщинам цветы». Соло на тромбоне «Charade» исполнил Александр Лихоносов, а Владимир Лапин представил песню «What A Wonderful World», которую когда-то пел Луи Амстронг.

Однако главный сюрприз оказался впереди: поющих мужчин джаз-оркестра возглавил сам Вячеслав Акимов, который приятным баритоном выводил слова песни «О, женщины…».

После концерта корреспонденту «Таганрогской правды» удалось узнать у представительниц прекрасного пола из состава музыкального коллектива, чем лично для них стало удивительное музыкальное искусство с именем «джаз»?

Арина Шикарева, которая играет на саксофоне, уже пять лет в джазовом оркестре. В свободное время она увлекается спортом, ходит заниматься в зал.

«Джаз – это энергия. Музыка и спорт – такая жизнь по мне! – поделилась девушка.

По словам Нины Китаевой, она с первого дня появления коллектива — в его составе. Кстати, в следующем году Таганрогскому муниципальному джаз-оркестру имени В. Парнаха исполняется 15 лет. Нина играет на бас-гитаре. А ещё Нина Китаева воспитывает ребенка-инвалида. В свободное время она пишет музыку и тексты для своей фолк-группы «Альгиз», а в последнее вместе с группой проводит дополнительные концерты, собирая на реабилитацию мальчика с аутизмом.

«Сама ращу, сама люблю, сама воспитываю! – рассказала Нина Китаева.

Ей нравится джаз в классическом понимании этого слова, в самых его истоках — времен Эллы Фицджеральд, Луи Армстронга.

«Джаз — это движение, это жизнь», — подчеркивает Нина.

Солистка Алина Голубкова в джаз-оркестре с 2019 года.

«Джаз – это свобода! Свобода импровизации, свобода телесная: свобода в проявлении себя», – выражает уверенность Алина.

Сегодня она — студентка Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, и на последнем курсе.

Еще один голос песенных композиций коллектива, солистка Екатерина Летина, тоже учится на втором курсе ростовской консерватории. В составе джаз-оркестра она всего год.

«Джаз для меня — умение чувствовать, умение слушать и слышать, свинг, ритм», — поясняет она.

Ольга Пашкова — солистка джаз–оркестра имени В. Парнаха более 10 лет. А еще у нее есть красивое творческое увлечение: Ольга пишет картины акрилом и дарит своим друзьям.

«Джаз – это вселенная. Это моя жизнь, и жизнь многих людей рядом со мной, богатство красок. Сложное, не всегда доступное, необыкновенное внутреннее душевное состояние, когда ты поешь эту музыку», – объясняет солистка.

Совсем скоро, 4 апреля, джаз-оркестр имени В. Парнаха предложит нам программу «Латино-джаз», в которой, возможно, примут участие талантливые и яркие гости из Ростова-На-Дону Андрей Мачнев(саксофон), Григорий Дерацуев (ударные), Елена Педан (фортепьяно).

Ранее мы рассказали, что 15 марта в музее Таганрога музыканты исполнят джазовые версии испанской классики.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора