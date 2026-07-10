В Азове ликвидируют возгорания на объекте хранения нефтепродуктов и промпредприятии

На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар уже локализован.

10 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь после Таганрога направился в Азов, где также продолжаются работы по ликвидации возгораний нефтепродуктов после воздушной атаки.

«На местах развернуты оперативные штабы МЧС, запасов пены, необходимой для тушения, достаточно», — сообщил глава региона в своем канале в МАХ.

В настоящее время в городе тушат пожар на объекте хранения нефтепродуктов, куда попали обломки дронов. Кроме того, продолжается ликвидация возгорания на одном из предприятий Азова. На двух объектах хранения нефтепродуктов пожар уже локализован. Погибших и пострадавших нет.

Отмечается, что для устранения последствий налета задействованы все силы и средства областных и муниципальных экстренных служб. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры воздуха — превышения предельных концентраций опасных веществ не выявлено.

Жители эвакуированных домов в Азове и Азовском районе разместились у родственников. Развертывать пункт временного размещения не потребовалось. Всем нуждающимся будет оказана необходимая помощь.

Напомним, массированную атаку вражеских БПЛА на Ростовскую область ПВО отразила в ночь на 10 июля. Над территорией региона уничтожено около 35 беспилотников в Таганроге, Азове, в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

Фото: канал в МАХ Юрия Слюсаря