В ночной аварии под Ростовом погиб молодой водитель, пострадал подросток

В ночь на 31 июля на трассе под Ростовом произошла смертельная авария. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Происшествие случилось в 03.50 на 16 км автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск — хутор Титов — хутор Потапов». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при интенсивном движении не обеспечил безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия. Машина слетела с трассы в правый резерв дороги и перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир, 16-летний подросток, с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственная группа.

Ранее мы рассказали, что из-за небезопасного обгона произошла авария на трассе под Таганрогом, пострадали водитель и трое пассажиров.

Фото Госавтоинспекции РО