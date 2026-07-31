Главная » Новости Ростовской области

В ночной аварии под Ростовом погиб молодой водитель, пострадал подросток

На чтение 1 мин Просмотров 57 Опубликовано

В ночь на 31 июля на трассе под Ростовом произошла смертельная авария. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, а его пассажир с травмами доставлен в больницу.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в 03.50 на 16 км автодороги «Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск — хутор Титов — хутор Потапов». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» при интенсивном движении не обеспечил безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия. Машина слетела с трассы в правый резерв дороги и перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Пассажир, 16-летний подросток, с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственная группа.

Ранее мы рассказали, что из-за небезопасного обгона произошла авария на трассе под Таганрогом, пострадали водитель и трое пассажиров.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости погиб водитель происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru