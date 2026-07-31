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В Цимлянском водохранилище спасли отца и сына, которых во время рыбалки унесло на надувном матрасе

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30 июля в Ростовской области спасатели выручили отца и сына, которых на надувном матрасе унесло далеко от берега в Цимлянском водохранилище. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Новости Ростовской области

Сигнал о происшествии поступил от очевидца: в районе станицы Хорошевской в акватории водохранилища пропали два человека. Мужчина с сыном-подростком отправились порыбачить на надувном матрасе, однако ветром их быстро уносило от берега, а с бурным течением они справиться самостоятельно не могли.

Сотрудники Цимлянского поисково-спасательного подразделения обнаружили рыбаков на спущенном матрасе в нескольких километрах от Волгоградской области, подняли их на борт и доставили на берег. Медики оказали пострадавшим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. После этого спасатели провели с отцом и сыном разъяснительную беседу.

В МЧС России напомнили, что купаться нужно в организованных местах, где дежурят спасатели и соблюдены все требования безопасности, а также не заплывать на надувных матрасах и кругах далеко от берега.

Ранее мы рассказали, что погоня за надувным матрасом в Таганрогском заливе едва не привела к трагедии.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

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Таганрогская правда

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