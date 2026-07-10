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Массированную атаку вражеских БПЛА на Ростовскую область отразила ПВО в ночь на 10 июля

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Над территорией региона уничтожено около 35 беспилотников в Таганроге, Азове, в Азовском и Матвеево-Курганском районах.

Новости Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал о последствиях ночного налета.

В селе Кагальник Азовского района из-за удара БПЛА загорелось административное здание. Погибших и пострадавших нет, пожар полностью локализован.

В самом Азове атака привела к возгоранию на двух объектах хранения нефтепродуктов. По предварительным данным, жертв и пострадавших также нет. На месте работают экстренные службы, идет ликвидация пожаров.

Напомним, в Таганроге осколки повредили дом и вызвали пожар в порту – вблизи перекрыты улицы.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Изображение от kjpargeter на Magnific

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Таганрогская правда

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