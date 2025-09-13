В аварии на трассе М-4 «Дон» пострадала 15-летняя пассажирка

12 сентября на трассе в Ростовской области в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадал 15-летняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась в 18.30 на 1027 км автодороги М-4 «Дон», в направлении Краснодара. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля LADA Priora ехал по крайней правой полосе и врезался в стоящий автомобиль Chrysler Town, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получила 15-летняя пассажирка автомобиля LADA Priora, которая была доставлена в больницу.

Ранее мы рассказали, что в Ростове во время вечерней аварии пострадал 19-летний водитель.

Фото Госавтоинспекции РО