Главная » Новости Ростовской области

В аварии на трассе М-4 «Дон» пострадала 15-летняя пассажирка

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

12 сентября на трассе в Ростовской области в аварии с участием двух легковых автомобилей пострадал 15-летняя девочка. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 18.30 на 1027 км автодороги М-4 «Дон», в направлении Краснодара. По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля LADA Priora  ехал по крайней правой полосе и врезался в стоящий автомобиль Chrysler Town, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получила 15-летняя пассажирка автомобиля LADA Priora, которая была доставлена в больницу.

Ранее мы рассказали, что в Ростове во время вечерней аварии пострадал 19-летний водитель.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru