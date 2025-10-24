Главная » Новости Таганрога

В 2026 году водное пассажирское сообщение свяжет Таганрог и Ростов

Водный скоростной маршрут Ростов — Таганрог будет запущен в 2026 году, сообщил вице-спикер Совфеда РФ Андрей Яцкин, который находится с рабочим визитом в Ростовской области.

В рамках поручения Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко об организации водного пассажирского сообщения между городами Приазовья он ознакомился с работой судоходной пассажирской компании «Дон». Сейчас она использует для пассажирских перевозок между городами региона скоростные суда на подводных крыльях «Валдай 45Р-18» и оборудованный для морских условий «Метеор-120Р». В минувшем сезоне было сделано  1810 рейсов и перевезено 31911 пассажиров.

«В навигацию 2026 года будет запущен скоростной маршрут Ростов-на-Дону — Таганрог, и в последующем — в города соседних регионов», — написал в своем telegram-канале Андрей Яцкин.

Как пояснил заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов, посадка и высадка пассажиров в морском порту Таганрога будет осуществляться с использованием плавучего причала, построенного ФГУП «Росморпорт». В этом году запланированы тестовые рейсы судна по данному маршруту.

Ранее мы рассказали, что электрички Ростов-Таганрог с начала года перевезли 3,3 млн человек.

Фото telegram-канал Андрея Яцкина

