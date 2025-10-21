Электрички Ростов-Таганрог с начала года перевезли 3,3 млн человек

Маршрут Ростов — Таганрог занял третье место в рейтинге самых популярных пригородных железнодорожных направлений в январе-сентябре нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Электричками этого направления воспользовались более 3,3 млн человек. Самом популярном маршрутом СКЖД признан «Минеральные Воды – Кисловодск» (свыше 4,4 млн пассажиров), на втором месте – «Туапсе – Имеретинский Курорт» (около 4,3 млн человек).

Следующие два самых востребованных маршрута связывают станции Черноморского побережья. Так, «ласточки» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе перевезли порядка 1,6 млн пассажиров, а пригородные поезда сообщением Сочи – Роза Хутор — около 1,2 млн пассажиров.

Ранее мы рассказали, что вечерняя электричка Ростов — Таганрог с 6 октября останавливается в Танаисе.

Фото из архива