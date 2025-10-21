Главная » Новости Таганрога

Электрички Ростов-Таганрог с начала года перевезли 3,3 млн человек

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Маршрут Ростов — Таганрог занял третье место в рейтинге самых популярных пригородных железнодорожных направлений в январе-сентябре нынешнего года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.   

Новости Таганрога

Электричками этого направления воспользовались более 3,3 млн человек. Самом популярном маршрутом СКЖД признан «Минеральные Воды – Кисловодск» (свыше 4,4 млн пассажиров), на втором месте – «Туапсе – Имеретинский Курорт» (около 4,3 млн человек).

Следующие два самых востребованных маршрута связывают станции Черноморского побережья. Так, «ласточки» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе перевезли порядка 1,6  млн пассажиров, а пригородные поезда сообщением Сочи – Роза Хутор —  около 1,2 млн пассажиров.

Ранее мы рассказали, что вечерняя электричка Ростов — Таганрог с 6 октября останавливается в Танаисе.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости Таганрог транспорт электричка
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru