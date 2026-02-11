Музей Таганрога рассказал историю старинного особняка на ул. Чехова, 30

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога» поделился историей еще одного старинного особняка — дома Александры Симонович, расположенного на пересечении улицы Чехова и Некрасовского переулка.

«Сегодня здание больше напоминает принца в изгнании. А когда-то это был один из красивейших домов в старой части города!», — отмечает музей на своих информационных ресурсах.

В первой половине XIX века здесь, сразу за крепостным валом, находилось угловое строение, переходившее от одного хозяина к другому до тех пор, пока оно не попало в руки купца Афанасия Чиликина. В 1880-х годах купец перестроил старый двухэтажный дом, в результате чего тот превратился в прекрасное здание с богатым декоративным убранством, в котором были использованы мотивы барокко и стиля Людовика XVI.

Барочные орнаменты можно и сегодня рассмотреть в оформлении верхней части окон второго этажа, а под оконными проемами расположены гирлянды — типичные мотивы стиля Луи XVI. Угловая часть здания была решена слабо выраженной полуротондой, которую венчал фигурный аттик с женским маскароном. Вверху над обоими фасадами проходила балюстрада, ныне утраченная.

Это здание не было особняком, рассчитанным на одну семью; оно относилось к категории доходных домов: в нем было четыре изолированных квартиры, предназначенных для сдачи внаем. Парадные входы располагались со стороны уличного и бокового фасадов.

«Также со стороны переулка находилась деревянная веранда, печальные остатки которой можно разглядеть и поныне», — рассказывает музей.

В конце 1890-х годов владельцем доходного дома стал купец Маркус Липманович Гордон – отец небезызвестного таганрогского врача, которому принадлежала водолечебница и санаторий на Николаевской (ныне Фрунзе) улице.

В первые годы XX века дом перешел к купцу Семену Ивановичу Логачеву. А последней владелицей дома стала жена богатого таганрогского купца Александра Семеновна Симонович, в чьих руках дом оставался до самой революции и последующей муниципализации имущества.

«В 2025 году в доме произошел пожар. Несмотря на выявление здания в качестве объекта культура наследия, будущее его представляется весьма туманным», — пишет источник.

Фото: Telegram-канал музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»