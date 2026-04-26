Уникальные изразцы с цикламенами нашли в старинном особняке Таганрога, построенном в стиле неоготики

В Таганроге сотрудники музея нашли в старинном особняке на улице К. Либкнехта редкую печь с терракотовыми изразцами. На плитках изображен орнамент из переплетенных цикламенов, которые также известны как альпийские фиалки.

Специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» воспользовались приглашением хозяйки и посетили один из самых живописных особняков города, построенный в начале XX века в стиле романтичной неоготики с элементами модерна. Внутри дома обнаружилась печь, украшенная терракотовыми изразцами с узором из цикламенов.

«Особенность находки в том, что такие изразцы обычно выпускались под покраску, чтобы владельцы могли подобрать цвет под интерьер. Однако на практике таганрогские домовладельцы редко пользовались этой возможностью. В данном случае плитки не только сохранили первоначальный вид, но и имеют оригинальную расцветку, выполненную специально для конкретного помещения», — отметили специалисты.

Печь нуждается в бережной очистке и реконструкции с добавлением недостающих изразцов — в советское время ее переделали для приготовления пищи. Хозяйка планирует провести все необходимые работы и, если получится, вернуть печи ее первоначальную функцию.

Ранее мы рассказали, что полотна Таганрогского художественного музея вернулись из Санкт-Петербурга в постоянную коллекцию.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»