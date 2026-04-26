Главная » Город

Уникальные изразцы с цикламенами нашли в старинном особняке Таганрога, построенном в стиле неоготики

На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

В Таганроге сотрудники музея нашли в старинном особняке на улице К. Либкнехта редкую печь с терракотовыми изразцами. На плитках изображен орнамент из переплетенных цикламенов, которые также известны как альпийские фиалки.

Город

Специалисты музея «Градостроительство и быт г. Таганрога» воспользовались приглашением хозяйки и посетили один из самых живописных особняков города, построенный в начале XX века в стиле романтичной неоготики с элементами модерна. Внутри дома обнаружилась печь, украшенная терракотовыми изразцами с узором из цикламенов.

«Особенность находки в том, что такие изразцы обычно выпускались под покраску, чтобы владельцы могли подобрать цвет под интерьер. Однако на практике таганрогские домовладельцы редко пользовались этой возможностью. В данном случае плитки не только сохранили первоначальный вид, но и имеют оригинальную расцветку, выполненную специально для конкретного помещения», — отметили специалисты.

Печь нуждается в бережной очистке и реконструкции с добавлением недостающих изразцов — в советское время ее переделали для приготовления пищи. Хозяйка планирует провести все необходимые работы и, если получится, вернуть печи ее первоначальную функцию.

Фото ВК музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

архитектура история застройки Музей Градостроительства и быта Таганрога новости Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru